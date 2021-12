I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 55enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale. E’ successo in una via del rione Corticella, dove i militari dell’Arma stavano facendo un controllo del territorio.

Alla vista di un automobilista sospetto che si stava aggirando in zona a bordo di una Fiat 600, i Carabinieri sono intervenuti identificandolo con una certa difficoltà perché voleva dileguarsi. Sottoposto a una perquisizione personale, il 55enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e 160 euro in contanti. Considerata la circostanza, i Carabinieri sono andati a casa dell’uomo, residente in zona e durante una perquisizione domiciliare hanno trovato altri 69 grammi della stessa sostanza stupefacente. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 55enne albanese è stato sottoposto agli arresti domiciliari.