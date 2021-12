Ritorna dopo due anni la tradizionale serata organizzata dal Cai reggiano per premiare i soci con più anzianità di iscrizione. L’appuntamento è in programma il 14 dicembre alle 21:00 al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, in via Emilia all’Ospizio 62 a Reggio Emilia.

Saranno premiati i soci con 25, 50 e 60 anni di appartenenza al Cai: una serata che testimonia il grande attaccamento dei soci al Cai reggiano, che quest’anno ha raggiunto i 2469 iscritti.

Ospite della serata sarà l’alpinista, camminatore e scrittore Fabrizio Desco, che presenterà “Una traversata delle Alpi. A piedi da Ventimiglia a Trieste”, la sua ultima esperienza dopo tante salite, anche con gli sci, sulle Alpi e su altre montagne lontane dall’Europa. Sulla traversata delle Alpi Desco ha pubblicato un libro, edito da Artestampa.

Desco, triestino di origine ma modenese di adozione, fin da giovane ha cominciato a frequentare le Alpi, per poi spingersi alla scoperta delle più importanti e imponenti catene montuose del mondo. Insieme ad altri amici ha pubblicato alcune guide di mtb dell’Appennino tosco-emiliano e ha scritto monografie di scialpinismo.

Per l’ingresso occorre il green pass rafforzato.