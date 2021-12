Poco prima delle 8,30 di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, allertati dalla vittima, sono intervenuti in viale risorgimento a Reggio Emilia, per un sopralluogo di furto all’interno di un negozio di parrucchiera. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti ladri, nella notte dopo aver forzato gli accessi, si erano introdotti nell’attività commerciale asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, vari prodotti per l’attività tra cui piastre e phon. Tra perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno, nell’ordine di varie migliaia di euro, è in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



