Tanta soddisfazione ieri sera presso il ristorante Carisma di Maranello dove il movimento Italia del Futuro ha organizzato una cena di sostegno ad Agata Toschi e alla sua famiglia,

Agata, 8 anni, fin da piccola soffre di una encefalopatia epilettica farmacoresistente che le ha provocato una grave disabilità, ma non ha tolto di certo la voglia di vita di questa famiglia.

Elisabetta Federzoni, la mamma di Agata, spiega: “Da sempre cerchiamo di stimolare al massimo la creatività e la voglia di fare di nostra figlia e nella pittura abbiamo trovato un’alleata fortissima”.

La cena infatti oltre a trattenere una parte di ricavato benefico, ha visto lo svolgimento di una tombolata con a premio i bellissimi colori e quadretti dell’ospite d’eccezione.

Vincitrice indiscussa, la consigliera vignolese Gabriella Oca, presente insieme alla Sindaca Emilia Muratori e alla Vice Sindaca Anna Paragliola in rappresentanza della città nella quale la famiglia vive. “ Un’occasione di conoscenza reciproca molto preziosa, spiega Muratori”.

Saluti anche da parte del Sindaco Luigi Zironi e del Presidente Davide Nostrini che porge i ringraziamenti finali: “Voglio ringraziare tutti i dirigenti del gruppo, sostenitori, amici e autorità che questa sera sono qui per raccontare ancora una volta che fare comunità significa avere sempre un occhio aperto per chi è più in difficoltà. La politica riparta anche da qui, dal servizio alle persone”.