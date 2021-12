E’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Crevalcore, un 46enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, gravato da precedenti di polizia specifici, è finito in manette ieri sera, mentre, seduto al volante della sua auto, in sosta davanti a un bar, stava contrattando la vendita della sostanza stupefacente con un cliente. Seguito dai Carabinieri che lo stavano tenendo d’occhio da qualche tempo, l’automobilista è stato sottoposto a una perquisizione personale. Questa ha consentito di trovare 4.330 euro in contanti e 18 dosi di cocaina pronte per la cessione. La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente al denaro e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.



