Grave incidente questa mattina intorno alle 8.30 a Cavezzo in via Cavour – località Ponte Motta. Due veicoli, una Panda e un furgoncino, si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco oltre ai sanitari del 118 con elisoccorso per soccorrere i feriti.



