I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato tre persone per truffa in concorso. Si tratta dell’ennesima truffa online scoperta dai Carabinieri di Navile, grazie alla segnalazione di un cittadino che, per arredare una camera e una cucina, si era affidato a una piattaforma digitale per inserzionisti privati. Dopo aver individuato i mobili, l’acquirente ha contattato il venditore sull’utenza da questi indicata ricevendo istruzioni per depositare una caparra.

Effettuata l’operazione i mobili non sono mai arrivati. Nonostante l’utenza telefonica indicata dal truffatore fosse intestata a un prestanome extracomunitario, i militari sono riusciti a identificare gli autori seguendo il flusso del denaro versato come caparra su una carta di credito prepagata, e risalendo, pertanto ad una rumena e ad un italiano.