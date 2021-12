Continuano gli eventi dedicati al Natale a Cavriago per grandi e piccini.

Sabato 11 dicembre durante la mattina in piazza Benderi verrà inaugurato il presepe in legno realizzato da “Un filo che unisce”, che si arricchirà nei giorni successivi delle pecorelle decorate dai bambini e dalle bambine che frequentano la scuola “I tigli”. Alle 17.30 in via Spaggiari verranno inaugurati gli alberelli decorati dalle associazioni di volontariato del paese: Croce Arancione, Croce Rossa, ANPI, Noiconvoi, Carmen Zanti, Un filo che unisce, Auser, Alpini e Gruppo Ortisti.

Domenica 12 dicembre in piazza Zanti e nelle vie del Centro Proloco organizza il Mercatino di Natale: erbazzone, caldarroste, vin brulè a cura degli Alpini non mancheranno. Faranno da contorno alle bellissime bancarelle artigianali che, da una tradizione ormai trentennale, esporranno le proprie bellissime ed originali realizzazioni. Vetro, legno, tessuto, pietre e fili saranno i materiali base delle loro opere nel settore bijoux, abbigliamento e decorazione della casa.

L’intera giornata sarà animata dalla musica itinerante degli Ottoni Matildici travestiti da Babbo Natale e per le strade del paese a sorpresa si potrà assistere a improvvisazioni corali.

Inoltre sul Sagrato ci sarà la casetta di Babbo Natale, con lui in persona!

Alle ore 11.00 e 16.30 presso il Multisala Novecento sarà possibile assistere allo spettacolo del Teatro per Ragazzi “Aspettando Natale, in cielo, in terra, in fondo al mare” – Di e con Ferruccio Filipazzi.

Alle ore 17.45 tutti in piazza Zanti per la tradizionale accensione dell’albero di Natale.