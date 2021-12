Al mattino nuvolosità residua sul settore orientale, dove non si escludono residue precipitazioni nel riminese; nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Deboli gelate nottetempo e al primo mattino sul settore centro-occidentale. Temperature minime in aumento sul settore centro-occidentale, con valori intorno a 0 gradi sulle pianure emiliane ma di alcuni gradi sottozero nelle aree di aperta campagna, intorno a 1/3 gradi lungo la costa ed in Romagna; massime tra 5 e 8 gradi. Venti tra deboli e moderati dai quadranti occidentali, con temporanei rinforzi sui rilievi romagnoli e lungo la costa e il mare, dove ruoteranno temporaneamente da nord-est nel corso della giornata. Mare mosso sotto costa e molto mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione dalle ore serali.

(Arpae)