Reduce dai ripetuti sold out delle scorse Stagioni, martedì 14 dicembre alle ore 21, torna sul palco del Teatro Duse di Bologna l’Harlem Gospel Choir, il più famoso coro gospel d’America, nonché uno dei più longevi.

A grande richiesta del pubblico, il gruppo fondato nel 1986 da Allen Bailey e formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, con un nuovo concerto intitolato ‘Back Where Belong’, accenderà lo spirito del Natale in Via Cartoleria, portando sul palco un messaggio di fratellanza, pace e speranza.

L’Harlem Gospel Choir ha cantato per la famiglia reale inglese, per il presidente Barack Obama, Nelson Mandela, Elton John e per due Papi, oltre che all’International Broadcast Memorial per Michael Jackson. Con questa realtà hanno collaborato le più grandi star della musica, da Diana Ross a Bono Vox.

L’Harlem Gospel Choir incarna lo spirito del Vangelo e la gioia nella fede. Ogni concerto è un viaggio attraverso canzoni d’amore e danze d’ispirazione che toccano in profondità gli spettatori. La gloriosa carriera del coro è segnata anche da numerosi eventi benefici finalizzati alla raccolta fondi per importanti cause umanitarie e solidali.

Oltrepassare le barriere culturali, unendo Nazioni e persone, è la missione artistica e spirituale dell’Harlem Gospel Choir che, da decenni, conquista e fa vibrare le platee di tutto il mondo.

Biglietti da 22 a 36,00 euro. Biglietteria Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Aperture straordinarie: lunedì 20 e 27 dicembre, dalle ore 15 alle 19. On line: teatroduse.it | Vivaticket I Ticketone