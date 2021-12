Un sistema per il buon lavoro. Questo è uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione metropolitana di Bologna guidata dal sindaco Matteo Lepore, che si incrocia con l’azione che il ministro del Lavoro Andrea Orlando sta portando avanti con lo stesso obiettivo all’interno del Governo Draghi.

Bologna si propone come capitale del lavoro buono e vuole mettere le proprie migliori pratiche, dall’Accordo sulla logistica etica alla Rete metropolitana per l’apprendimento permanente, al servizio di un’azione di respiro nazionale per l’occupazione di qualità

Il ministro Andrea Orlando e il sindaco Matteo Lepore lanceranno questo impegno comune in un incontro a cui saranno presenti i Sindaci dell’area metropolitana bolognese.

Interverranno inoltre: Vincenzo Colla, Assessore al Lavoro e allo sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna; Bruno Giordano, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e Elio Rivezzi, Direttore regionale INPS Emilia Romagna.