Su richiesta del Comune lunedì 13 dicembre verrà effettuato un giro supplementare per agevolare i tanti cittadini nel conferimento di potature e foglie secche. Si ricorda che fino al I marzo – data di reinizio del “giroverde”, gli eventuali altri conferimenti dovranno essere portati autonomamente ai Centri di Raccola Rifiuti, aperti al mattino a Barco in via Grisendi, o al pomeriggio in Via Col di Lana a Bibbiano



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013