Apro Onlus ha donato al reparto di Radioterapia Oncologica dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia un lettino all’avanguardia (primo in Italia) e un set di applicatori per brachiterapia di ultima generazione per il trattamento dei tumori degli organi genitali femminili interni.

Il Lettino, fornito da Thema Sinergie, è dedicato alla brachiterapia, una procedura di radioterapia interna impiegata per trattare questo tipo di tumori.

La sua peculiarità unica e innovativa è di poter essere utilizzato in Risonanza Magnetica, esame fondamentale per una più accurata individuazione della parte da irradiare. Inoltre, consente il massimo comfort per le pazienti nella fase di movimentazione, preparazione e terapia.

Il dispositivo, insieme al nuovo set di applicatori brachiterapici “Geneva” della ditta Elekta, è stato acquistato da Apro Onlus per un importo complessivo di 150.000 euro e donato al reparto di Radioterapia.

La raccolta fondi “Ti ho pensata”, lanciata ad aprile 2021 per sostenere il progetto sulla brachiterapia, ha avuto un grande successo per cui è stato possibile acquistare e donare alla Radioterapia anche il Postural Video TM, un software che consente di accrescere la precisione del posizionamento del paziente sul lettino dell’acceleratore lineare TrueBeam di ultima acquisizione prima e durante la seduta di terapia e che potrà essere impiegato nel trattamento di vari tipi di tumore, nella donna e nell’uomo.

La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza della Direttrice Sanitaria Dr.ssa Nicoletta Natalini, del Direttore della Radioterapia Dr.ssa Cinzia Iotti e del Presidente di Apro Onlus Dr. Giovanni Fornaciari.