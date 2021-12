Scatta domenica mattina (12 dicembre) alle ore 9.00, da Viale Allegri, la 25esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore che assegnerà i titoli italiani assoluti e master. Dopo la pioggia arrivata a “battezzare” mercoledì la non competitiva “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, facendo gli scongiuri si confida nella tenuta della situazione meteo, che per domenica prevede temperature rigide ma precipitazioni assenti.

Dopo i primi 5 chilometri in centro (ridisegnati visto lo spostamento dello start, da Corso Garibaldi a Viale Allegri), si tratta dell’ormai “classica” andata e ritorno da Montecavolo, con tracciato in salita fino al 17esimo chilometro, discesa fino al 24esimo, di nuovo salita fino al 28esimo, quindi discesa fino al traguardo. Percorso affascinante, panoramico…ma insidioso.

Per gli atleti mascherina d’obbligo in griglia di partenza e per i primi 500 metri di percorso. Non è ancora tempo, purtroppo, del ritorno alla normalità.

ISCRITTI A QUOTA 2400 Gli iscritti alla Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, targata Tricolore Sport Marathon, sono ben più dei 2200 accertati “a caldo”, all’atto della chiusura adesioni. Negli ultimi giorni, le consuete verifiche e il disbrigo delle iscrizioni on line, hanno portato una graditissima sopresa, facendo salire il totale a 2400, un numero che in epoca pandemica supera di gran lunga le più rosee aspettative degli organizzatori.

CENTRO MARATONA NELLA TENSOSTRUTTURA, SPOGLIATOI…ALL’APERTO L’indisponibilità del PalaBigi e la pandemia hanno imposto uno spostamento del quartier generale: niente palazzetto dello sport per il centro maratona (che ha trovato alloggio nell’Agorà Iren, la grande tensostruttura temporanea allestita in Piazza della Vittoria) e per gli spogliatoi, che saranno all’aperto, presso isolato San Rocco e alcuni gazebo nei giardini. Deposito borse invece presso i locali universitari Unimore, in Viale Allegri, a due passi dalla partenza.

Il centro maratona-Agorà Iren ospiterà stand espostivi e sarà punto di ritiro per pettorali, pacchi gara e pass stampa. Orari d’apertura: venerdì 10 dicembre dalle 18 alle 20, sabato 11 dicembre dalle 10 alle 20, domenica 12 dicembre dalle 7 alla conclusione della manifestazione.

TOP RUNNER: OUT CATHERINE BERTONE La notizia dell’ultim’ora in tema di top runner riguarda, purtroppo, il forfeit di Catherine Bertone, già vincitrice a Reggio Emilia nel 2015 e 2016, neo Stella d’Oro al Merito Sportivo CONI per la lotta al Covid-19; impegni medico-lavorativi impediranno alla runner-pediatra di presentarsi al via.

Qualche nome fra chi potrebbe giocarsi vittoria della gara e titolo tricolore assoluto. Donne: nella pattuglia straniera Clementine Mukandanga (Ruanda), Cavaline Nahimana (Burundi), Sonia Maria Conceicao Lopes (Capo Verde); fra le italiane Silvia Luna, Barbara Cimarrusti, Francesca Rimonda.

Uomini: nella pattuglia straniera Jean Baptiste Simukeka (Ruanda), Hosea Kimeli Kisorio (Kenia), Edwin Kibet Kiptoo (Kenia), Rodgers Maiyo (Kenia), Mikhail Kulkov (Russia), Alaa Hrioud (Francia); fra gli italiani Alessandro Giacobazzi, Nadir Cavagna, Salvatore Gambino, Antonino Lollo, Andrea Soffientini, Ahmed El Mazoury, Marco Menegardi, Andrea Astolfi.

Pacer l’albanese David Nikolli.

PERCORSO MARATONA Andata: Viale Allegri, Corso Cairoli, Via Mazzini, Corso Garibaldi, Piazzale Roversi, Via Ariosto, Viale Monte Grappa, Via Roggi, Via Emilia S. Pietro, Via Roma, Via Secchi, Via Spallanzani, Piazza Martiri 7 Luglio, Via Crispi, Piazza del Monte, Via Emilia S. Stefano, Piazza Gioberti, Via Emilia S. Stefano, Piazza Duca D’Aosta, Viale Timavo, Viale Magenta, Via Zanichelli, Via Francia, Via Unione Sovietica, Via F.lli Rosselli, Via Sormani Moretti, Via Ungheria, Via F.lli Rosselli, Via Bartolo da Sassoferrato, tratto interno al parco di Villa Levi, Via F.lli Rosselli, Via Ruozzi, Via San Rigo, Via Strozzi, Via Montegrappa, Via Togliatti, Via Fratelli Cervi, Via Vespucci, Sp 26, Via Piave.

Ritorno: Via Freddi, Via Tirabassi, Via Giovanardi, Via della Polita, Via Strozzi, Via Francia, Via Zanichelli, Via F.lli Beltrami, Via Gambini, Via Ghiarda, Via Ruozzi, Via F.lli Rosselli, Via Guittone D’arezzo, Via Albanesi fino all’ingresso alla pista ciclo pedonale del Crostolo, Via Martiri della Bettola da uscita dalla pista ciclopedonale a Viale Umberto I°, attraversamento intersezione con Viale Timavo, Viale dei Mille, Via Ariosto, Piazzale Roversi, Corso Garibaldi, Via Emilia S. Stefano, Via Davoli, Via Monte Pasubio, Via Franchetti, Corso Cairoli, Piazza della Vittoria (arrivo).

ALBO D’ORO PRIMATO MASCHILE: Lahcen Mokraji (Marocco) – 2h12’29 (2011)

VITTORIE PER NAZIONALITÀ MASCHILI: Marocco (10), Italia (7), Kenia (3), Ruanda (2), Etiopia e Slovenia.

VINCITORI MASCHILI ANNO PER ANNO: 1996 Walter Merlo | 1997 Nicola Ciavarella | 1998 Nicola Ciavarella | 1999 Sergio Chiesa | 2000 Emanuele Zenucchi | 2001 Farid El Marrafe | 2002 Roman Kejzar | 2003 Philemon Kipkering | 2004 Paul Lokira | 2005 Mohamed Hajjy | 2006 Philemon Kipkering | 2007 Slimani Benazzouz | 2008 Hamed Nasef | 2009 Teklu Geto Metaferia | 2010 Taoufike El Barhoumi | 2011 Lahcen Mokraji | 2012 Jaouad Zain | 2013 Michele Palamini | 2014 Lahcen Mokraji | 2015 Jaouad Zain | 2016 Francesco Bona | 2017 Jean Baptiste Simukeka | 2018 Jean Baptiste Simukeka | 2019 Youssef Sbaai

PRIMATO FEMMINILE: Maru Alemu Tsehay – 2h29’59 (2018)

VITTORIE PER NAZIONALITÀ FEMMINILI: Italia (18), Russia (2), Ungheria (2), Etiopia (2).

VINCITRICI FEMMINILI ANNO PER ANNO: 1996 Daniela Spilotti | 1997 Daniela Spilotti | 1998 Vera Soukhova | 1999 Ludmilla Smirnova | 2000 Ida Kovacs | 2001 Ida Kovacs | 2002 Marcella Mancini | 2003 Francesca Zanusso | 2004 Ivana Iozzia | 2005 Silvia Sommaggio | 2006 Gloria Marconi | 2007 Stefania Benedetti | 2008 Giustina Menna | 2009 Ivana Iozzia | 2010 Ilaria Bianchi | 2011 Eliana Patelli | 2012 Elisa Stefani | 2013 Eliana Patelli | 2014 Laura Giordano | 2015 Catherine Bertone | 2016 Catherine Bertone | 2017 Maru Alemu Tsehai | 2018 Maru Alemu Tsehai | 2019 Teresa Montrone