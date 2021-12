Proseguono a Castelfranco Emilia i lavori di riqualificazione che, tra interventi mirati ed altri ad ampia gittata, vanno di fatto ad interessare l’intero territorio. Entro la fine dell’anno, infatti, saranno concluse le operazioni di affidamento ed incarico, preludio della fase esecutiva, che sarà immediatamente successiva: dal verde pubblico agli impianti di alcune strutture sportive, dai cimiteri fino alle piste ciclabili a servizio di plessi scolastici, anche questo maxi intervento sarà a tutti gli effetti ad ampio raggio.

Entrando più nel dettaglio:

– sono stati affidati di lavori per 50mila euro destinati alla potatura e alla manutenzione delle alberature sul territorio.

– In fase di ultimazione il trasferimento della Farmacia comunale del Centro Commerciale Le Magnolie che rimarrà sempre all’interno della struttura, ma cambierà locali aumentando lo spazio a disposizione e migliorando anche la visibilità e la fruibilità grazie ad un nuovo accesso direttamente dall’esterno.

– E’ stato approvato il progetto per la totale riqualificazione e il miglioramento in termini di accessibilità e fruibilità delle aree verdi di Piumazzo. Un intervento, questo, che prevede un investimento di 121mila euro.

– In corso di approvazione il progetto per l’affidamento per il piano di riqualificazione delle aree verdi di Manzolino, Cavazzona e del Capoluogo: con investimento di 200mila euro saranno eseguiti interventi direttamente sulle strutture, dalle panchine ai giochi per bambini.

– Stipulato il contratto per l’esecuzione dei lavori del nuovo stralcio piano asfalti: in questo caso di tratta di 250mila euro di investimento che andranno a coprire interventi mirati previsti su tutto il territorio.

– Al via, a breve, una volta completate le operazioni di affidamento, i lavori di miglioramento dell’impiantistica tecnica per la fornitura di riscaldamento e acqua calda degli spogliatoi del PalaReggiani e degli spogliatoio del campo da calcio Pedretti.

– In corso la progettazione per i lavori finalizzati alla sistemazione degli accessi pedonali e ciclabili della nuova scuola primaria di Cavazzona: lavori, questi, che serviranno anche al completamento dell’implementazione con le reti ciclabili esistenti.

– Affidati, infine, i lavori per il completo restauro della fontana di piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia con un investimento di 20mila euro.

– Infine, in arrivo a breve anche interventi puntuali sui cimiteri di Gaggio, Manzolino e del Capoluogo.

“Con questo nuovo stralcio diamo seguito agli impegni presi ad inizio legislatura nell’alveo della completa riqualificazione dell’intero territorio, dal capoluogo alle frazioni, rispettando la tabella di marcia che ci eravamo prefissati – ha dichiarato l’Assessore alla Manutenzione e Decoro Urbano Matteo Silvestri precisando che – rispetto a quanto avevamo pianificato, anche nei mesi scorsi, stiamo dando precedenza, in alcuni casi, anche ad interventi che riteniamo prioritari. Il percorso, ormai avviato da tempo, è lungo ma non stiamo lasciando, coerentemente, nulla e nessuno indietro.

Grazie alle importanti risorse messe a disposizione dal Consiglio Comunale dopo l’ultima variazione di bilancio e grazie alla programmazione e al lavoro dei nostri uffici raggiungeremo l’obiettivo di riqualificare e rendere più accoglienti aree e strutture di vario genere e frequentate quotidianamente da tantissime cittadine e tantissimi cittadini. Tutto questo – ha concluso – senza mai mettere in secondo piano un aspetto per noi imprescindibile: la massima attenzione alla piena e concreta sostenibilità ambientale”.