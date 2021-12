In B femminile scocca l’ora del derby. Messo alle spalle il rinvio della sfida col Fiore Basket, per la Pallacanestro Scandiano è tempo di affrontare la capolista, che risponde al nome del Puianello Basket Team: la sfida, in programma venerdì 10 alle 21,15 al PalaRegnani, mette di fronte la squadra di Piatti ad una rivale che vanta un ruolino di 7-1 e che si è aggiudicata la sfida d’andata con un netto 94-51; Scandiano, seconda a 4 lunghezze a pari punti col già citato Fiore Basket, proverà comunque a farsi valere, mettendo sul parquet tutto il carattere che ha dimostrato in questa prima parte di stagione.

Archiviata la vittoria interna con Granarolo, che ha chiuso nel migliore dei modi il girone d’andata di C Silver maschile, per l’Emil Gas Scandiano inizia la seconda parte della prima fase, che coincide con la trasferta delle 21 (sabato 11 dicembre) sul campo della capolista Anzola. Una gara che non può essere uguale alle altre per coach Spaggiari, ex di turno, e che mette di fronte i biancoblu ad una delle formazioni meglio attrezzate della categoria, che sbancando Correggio sabato scorso è riuscita a salire in vetta. Nelle fila bolognesi spiccano l’esperienza di Simone Parmeggiani e Spampinato, senza tuttavia dimenticare De Ruvo, Carpani e Daly, solo per fare alcuni nomi. Il match d’andata finì con successo all’overtime di Anzola al PalaRegnani, con l’Emil Gas a mangiarsi le mani per non aver capitalizzato il vantaggio maturato nei minuti finali della sfida: un motivo in più per giocarsela senza patemi ed andare a caccia della rivincita.