Ieri pomeriggio, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia ha provveduto al controllo di tre soggetti di nazionalità nigeriana che si trovavano all’ingresso del centro commerciale Le Querce. Alla richiesta dei documenti d’identità, uno dei tre, dopo aver esclamato una frase ingiuriosa nei confronti degli operatori, entrava nel centro commerciale eludendo il controllo.

Raggiunto nelle vicinanze dell’ingresso del supermercato Conad, il soggetto rifiutava il controllo di Polizia e alla richiesta di seguire gli agenti presso gli uffici della locale Questura, questo iniziava a spintonarli e colpirli con pugni e schiaffi. Iniziava quindi una colluttazione fino a quando, con non poca difficoltà, gli agenti bloccavano e mettevano in sicurezza il soggetto. Con l’ausilio di un’altra pattuglia e delle guardie particolari giurate del centro commerciale, veniva contattato il 118 per dei malesseri riferiti dal soggetto. Identificato in A.C. classe 95, di nazionalità nigeriana, l’uomo veniva trasportato in PS e dimesso con una prognosi di 2 gg. Anche due operatori di polizia si portavano in PS per le cure del caso e venivano congedati entrambi con una prognosi di 7 giorni. A.C. è stato quindi tratto in arresto per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.