Dopo un anno di sospensione delle attività, riprendono quest’anno con grande slancio le attività dell’Orchestra dei Castelli con la nuova produzione Music in action che verranno presentate sabato 11 dicembre al teatro Fabbri di Vignola (MO) e lunedì 13 dicembre al cinema-teatro Astra di Bazzano-Valsamoggia (BO)

Music in action è un titolo che suggerisce la nuova e peculiare collaborazione con il Festival del fumetto Betti B. con la partecipazione del celebre disegnatore fumettista Roberto Baldazzini. In parallelo alle esecuzioni, verranno proiettati sullo sfondo i lavori di Baldazzini che realizzerà in diretta sulle note dell’Orchestra.

Il programma musicale comprende tre momenti: una prima parte a cura del direttore/arrangiatore Tiziano Popoli, che esplorerà il mondo rarefatto di Philip Glass e di Eric Satie; una seconda parte a cura della direttrice Alicia Galli, che si addentrerà nelle suadenti sonorità argentine di Astor Piazzolla.

Nell’ultima parte del concerto un’ulteriore sorpresa: saliranno sul palco i ragazzi dell’Orchestra GIOVANILE DEI CASTELLI a fianco dei professori d’orchestra per eseguire un gran finale sfavillante con brani famosi e coinvolgenti: La Passerella dell’addio di Nino Rota e America da West Side Story di Bernstein, per concludere con l’immancabile medley natalizio per i tradizionali auguri.

L’Orchestra dei Castelli è un’orchestra moderna con fiati, archi, arpa, pianoforte, chitarra, basso, batteria e percussioni. E’ attiva dal 2016 e riunisce musicisti professionisti delle province di Modena, Bologna e Parma con l’obiettivo di dare espressione alle più spiccate professionalità musicali del territorio, portare al grande pubblico la musica orchestrale e, non ultimo, creare un polo di attrazione per giovani musicisti. L’Orchestra giovanile dei Castelli e l’Orchestra dei Castelli sono due ensemble che interagiscono con un senso di continuità che si riscontra nelle nuove produzioni, dando grande attenzione alla formazione dei giovani talenti.