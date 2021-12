La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino straniero di 31 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti per un controllo in via Bacchini, nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi disposto dal Questore, ed è stato accompagnato in Questura in quanto sprovvisto di documenti di riconoscimento.

Il 31enne, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio italiano, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Modena il 3 dicembre scorso, per vari reati di furto commessi a Modena in relazione ai quali è indagato. Al termine delle formalità di rito, è stato quindi tradotto presso la locale Casa Circondariale.