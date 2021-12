Presso le prestigiose sale civiche della Galleria Paggeria Arte, recentemente trasformata in Paggeria Arte&Turismo, si terrà dal 30 dicembre al 23 gennaio 2022 la mostra personale di Cristina Iotti dal titolo: “L’ombra del corpo”. L’artista presenterà una serie di disegni inediti, realizzati negli ultimi due anni appositamente per questa esposizione.

Cristina Iotti si diploma nel 1987 in Illustrazione al Corso superiore triennale dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano. Dal 2002 si dedica esclusivamente alla pittura e al disegno e da allora espone regolarmente in mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e Premi in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2007 è stata la vincitrice nella sezione grafica del “Premio ARTE “ indetto alla rivista ARTE Cairo Editore e del Premio speciale Faber-Castell e, per la prima volta nella storia del premio, si è aggiudicata la Targa oro anche nell’edizione del 2008. Ha collaborato per diversi anni con la Costa Crociere e numerose sue opere si trovano collocate sulle navi Costa Luminosa, Costa Deliziosa, Costa Fascinosa e Costa Diadema. Da alcuni anni collabora con la Tecnografica italian wallcoverings per la realizzazione di carte da parati firmate con i propri disegni. Vive e lavora a Sassuolo.

Inaugurazione giovedì 30 dicembre dalle ore 17,00

Orari di apertura: sabato e domenica: 10,30 – 12,30 | 16,00 – 19,00

Aperture straordinarie venerdì 31 dicembre 2021 e giovedì 6 gennaio 2022 : 16,00 – 19,00 o su appuntamento.

Paggeria Arte &Turismo – Piazzale della Rosa a Sassuolo.

Col patrocinio del Comune di Sassuolo.

Ingresso in Galleria consentito in base alle normative Covid vigenti

Per informazioni: info@cristinaiotti.it www.cristinaiotti.it tel.0536804833 cultura@comune.sassuolo.mo.it www.facebook.com/iotticristina