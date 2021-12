Da domani, venerdì 10 dicembre, sono prenotabili i posti per il concerto che Paolo Belli terrà in piazza dei Martiri la sera di San Silvestro: basta andare a questo indirizzo https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/capodanno

Come annunciato, lo spettacolo è gratuito ma è obbligatorio prenotare, oltre che rispettare le misure anti-Covid vigenti al momento. Il musicista carpigiano si esibirà a partire dalle 23:30, accompagnato dai quattordici musicisti della sua “Big Band”: il programma prevede, insieme ai suoi più grandi successi, un omaggio ai maestri che ne hanno influenzato la carriera sin dall’inizio, come Carosone, Jannacci e Conte.

Intanto sono già stati venduti oltre quattrocento biglietti per l’allestimento “Pur di far Commedia”, che lo stesso Belli interpreterà in prima nazionale nel Teatro cittadino sempre il 31 dicembre (ore 21): uno spettacolo di varietà con momenti quasi surreali, fra canzoni e sketch; una commedia ambientata in una sala prove, dove Paolo tenta di allestire uno spettacolo con musicisti e attori ritardatari e personaggi surreali.

I biglietti per “Pur di far commedia” (prezzo unico 20€, con posto assegnato) sono in vendita nella biglietteria di InCarpi (cui si accede prenotandosi da www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/biglietteria-teatro) e su Vivaticket. Per accedere al teatro è obbligatorio avere la certificazione verde e tenere la mascherina per tutto il tempo.

Informazioni: InCarpi (059649255 incarpi@comune.carpi.mo.it) aperto da martedì a domenica e festivi (tranne Natale e Capodanno) ore 10-18 (la biglietteria chiude alle17:30).