I Maestri Pasticceri di Athletichef e dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, assieme al Consorzio del Prosciutto di Parma, si uniscono per raccogliere fondi a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia.

E’ possibile prenotare il Panettone Artigianale per un Dolce Sostegno «Ognuno – spiega Mariagrazia Soncini Presidente di Athletichef – può fare qualcosa per sostenere la lotta contro questa malattia che colpisce i bambini». Il contributo è di 30,00 €, per informazioni Mariagrazia 3486044046, Marzia 3391448283 info@athletichef.it , Claudio Leporati 335369434 claudio.leporati@prosciuttodiparma.com, Irene 3926704837 segreteria@fibrosicisticaemilia.it