Sabato 11 dicembre alle ore 21:00 al Teatro San Prospero, va in scena lo spettacolo La Panchina con l’attrice Antonietta Centoducati. Lo spettacolo scritto e diretto dal M° Antonio Fava debutta nella storica sala via Guidelli.

Giunge all’alba, nel parco, Lamberta, elegante nel suo abito primaverile. È, infatti, il secondo giorno di primavera dell’anno 1901. Il parco della cittadina, immaginaria, di Thrà, in Piemonte, regione avamposto della civiltà all’italiana, ancora freschi di Unità.

Lamberta è davvero piena di contraddizioni. Il lungo monologo, che corrisponde al pensare della donna, sola, unica in scena, ne rivela tutti gli aspetti, soprattutto quelli emozionali, ma anche squarci della sua vita che, così come lei li presenta, sono in qualche modo sorprendenti…

LA PANCHINA atto unico di Antonio Fava con Maria Antonietta Centoducati.

Regia e musiche di Antonio Fava. Organizzazione Dina Buccino. Costumi Federica Bianchi. Scene Marco Bartoli.