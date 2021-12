Nonostante la pioggia, giunta se non altro quando la manifestazione era ormai all’epilogo, il bilancio della “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0” – anteprima non competitiva e a scopo benefico della Maratona di Reggio Emilia – è super positivo: 700 iscritti, un numero che ovviamente tiene conto sia di chi si è presentato al via, sia di chi ha partecipato “virtualmente”, contribuendo comunque alla causa col pagamento dell’iscrizione. Ricavato, lo ricordiamo, destinato a 10 onlus del territorio e al MIRE (Maternità Infanzia Reggio Emilia).

Poco dopo le ore 10 di mercoledì 8 dicembre, lo start in Piazza della Vittoria, a due passi dalla tensostruttura temporanea Agorà Iren, provvidenziale riparo quando la pioggia ha rotto gli indugi.

Percorso di 4,2 chilometri, interamente ricavato in centro storico, con arrivo sulla stessa linea di patrtenza. Al via runner amatoriali, runner improvvisati, camminatori, famiglie, carrozzine, ma anche diversi cani al guinzaglio dei padroni. Insomma, una giornata di partecipazione e di tributo alle onlus del territorio, come testimoniato a fine manifestazione da Chiara Saccani e Azio Minardi, rappresentanti rispettivamente di Coop Alleanza 3.0 e Uisp Reggio Emilia, imprescindibili partner della Tricolore Sport Marathon nell’organizzazione della “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”. Trattandosi di non competitiva a scopo benefico non è stata stilata nessuna classifica individuale, ma è stato reso tributo al gruppo più numeroso: Gast Onlus, come ormai tradizione.

Queste le altre 9 onlus che hanno partecipato: Casina dei Bimbi, Lilt, Associazione Diabetici, Apro, Admo, Aima, CuraRE, Croce Rossa sezione di Reggio Emilia, SenoNaltro.

CENTRO MARATONA L’attenzione ora si sposta interamente sulla 25esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, che scatterà domenica 12 dicembre, alle ore 9.00, da Viale Allegri. La manifestazione, organizzata dalla Tricolore Sport Marathon, assegnerà i titoli italiani, assoluti e master.

L’indisponibilità del PalaBigi e la situazione pandemica hanno imposto uno spostamento del centro maratona presso Agorà Iren, l’imponente tensostruttura temporanea sorta in Piazza della Vittoria. Il centro maratona-Agorà Iren ospiterà stand espostivi e sarà punto di ritiro per pacchi gara atleti e pass media. Orari d’apertura: venerdì 10 dicembre dalle 18 alle 20, sabato 11 dicembre dalle 10 alle 20, domenica 12 dicembre dalle 7 alla conclusione della manifestazione.