Sabato 11 dicembre a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium di viale Campi, 41/b alle 10.30, si svolgerà un laboratorio natalizio di “Nati per leggere”, “Nati per la musica” con Claudia Franciosi della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, per genitori e bambini dai tre ai sei anni. Iniziativa a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: 0535/86392, email biblioteca@comunesanfelice.net

“Comedia Divina” è invece il titolo dell’iniziativa che si svolgerà domenica 12 dicembre presso il Pala Round di via Bassoli alle 16.30, con registrazione dei partecipanti alle 16. In ossequio al sommo poeta Dante Alighieri, in concomitanza con le celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte avvenuta a Ravenna nel 1321, sarà messa in scena una rappresentazione teatrale che unisce recitazione, ballo, arte pittorica e moda. Vi prendono parte il docente e dantista Luca Gherardi, il gruppo di figuranti del “Magico”, Lina Gavioli boutique, Il Fotografo di Mariarosa Bellodi, Pure Esthètique centro estetico e abbronzatura, gli street artists Giovanni Fortini, Lorenzo Pinca, Nicola Bellotto, le associazioni “Arckadia”, “Sentieri di poesia”, “Torreborgo”, “Colla, fili e fantasia”. Organizzano l’assessorato alla Cultura del Comune di San Felice sul Panaro e la Pro Loco. Prenotazione obbligatoria al numero 335/7182220. Per l’accesso al Pala Round saranno controllati temperatura e Green Pass, secondo la normativa vigente.