Torna, dopo un anno di assenza a causa della pandemia da Coronavirus, il tradizionale appuntamento con la Festa della Sfogliata, ma lo fa con quattro giorni di ritardo sul canonico 8 dicembre. Le avverse condizioni meteo previste per il giorno dell’Immacolata hanno infatti consigliato di spostare la manifestazione al pomeriggio di domenica 12 dicembre.

“L’organizzazione della manifestazione – spiega l’assessore alla Cultura, Elisa Cavallini – è stata piuttosto complessa e viene ora ulteriormente complicata dal maltempo annunciato per l’8 dicembre. Con la collaborazione di tutti i protagonisti, abbiamo così deciso di posticipare a domenica pomeriggio la Festa. Abbiamo lavorato tanto per proporla, nonostante tutte le difficoltà derivanti anche dalle normative più stringenti, e non vogliamo proprio prendere in considerazione l’idea di annullarla. Abbiamo ritenuto che, seppur in versione ridotta, la Festa della Sfogliata possa essere un’occasione per dare ai nostri cittadini e agli ospiti che verranno da fuori la possibilità di vivere un po’ il nostro centro storico e per consentire ai nostri commercianti di iniziare a presentare le proprie proposte natalizie”.

Come sempre protagoniste dell’evento saranno le associazioni che proporranno i tradizionali appuntamenti e si impegneranno nella distribuzione degli assaggi. Ci saranno anche le scuole che presenteranno i lavori dei bambini e i ragazzi della Scuola di Musica che insieme ai gruppi dei circoli musicali, in particolare del Lato B, allieteranno con le loro esibizioni vari angoli della città.

“Invitiamo tutti coloro che parteciperanno alla Festa della Sfogliata a rispettare tutte le indicazioni normative, a cominciare dall’uso della mascherina e dal distanziamento. Tutte le prescrizioni previste saranno ben visibili nei cartelli che affiggeremo nelle diverse aree in cui svolgerà la manifestazione. Abbiamo ritenuto, anche alla luce delle delucidazioni pubblicate in queste ore dal governo, di consentire l’accesso anche ai possessori di green pass base. I controlli verranno effettuati a campione da personale qualificato. L’obbligo di green pass riguarda naturalmente chi ha più di 12 anni: per i bambini fino a 12 anni l’ingresso è invece assolutamente permesso e libero. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a godersi la Festa, tenendo però sempre presente la situazione che stiamo vivendo e che richiede da parte di tutti un grande senso di responsabilità”.