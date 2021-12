Il sindaco di Prignano, Mauro Fantini, interviene in prima persona per lamentare pubblicamente disservizi alla linea fissa Telecom, che stanno mettendo in gravi difficoltà diversi utenti del territorio comunale. Inoltre, annuncia la sua intenzione di voler portare il problema anche all’attenzione della Regione.

“Sono quotidianamente interessato – spiega Fantini – da concittadini che lamentano disservizi alla linea telefonica fissa Telecom, i quali si protraggono anche per parecchi giorni. Episodio eclatante in tal senso è quello del sig. Loris Baroni di Pigneto, che ha segnalato il problema a metà ottobre e ancora non è stato risolto. Sempre negli ultimi giorni, una storica attività del nostro territorio come l’azienda Verbilli Mangimi, ha avuto per almeno una settimana i telefoni fuori uso.

In entrambi i casi, la questione è ancora più grave in quanto queste realtà si trovano in zone con scarsissima copertura della rete mobile. A tutto ciò si somma la totale assenza di una comunicazione puntuale da parte della Telecom in merito alle tempistiche di ripristino delle linee. Infinite attese al 187, per poi ascoltare le più fantasiose risposte.

In attesa di un riscontro puntuale – ha concluso Fantini – mi riservo di portare la discussione in ambito Regionale”.