In occasione delle festività a Fiorano Modenese ritorna la tradizione del presepe. A partire da mercoledì 8 dicembre il Museo del presepe etnico apre alle visite con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, nella sede in via Pio Donati n. 26 a Spezzano. Altre aperture sono previste nelle giornate di domenica 12 e 19 dicembre, venerdì 24, sabato 25 e domenica dicembre e per il nuovo anno: domenica 2 e giovedì 6 gennaio.

Ma anche per le vie di Fiorano si potranno ammirare per le vie del paese i presepi ‘in cassetta’ realizzati dalle famiglie che frequentano la suola d’infanzia Coccacapani.

Infine in Municipio sono esposti, per il periodo natalizio, alcuni presepi provenienti dalla vasta collezione del Museo del presepe etnico.

Sono circa 800 quelli in esposizione nella sede di Spezzano, provenienti da tutte le parti del mondo. Un Museo voluto da Ferruccio Giuliani, che oggi viene portato avanti dall’Associazione Ferruccio Giuliani “Il Sogno del Presepe”. E’ possibile anche ‘adottare’ un presepe per sostenere il Museo. Per informazioni: 345 0851656 o alla mail: afg.ilsognodelpresepe@gmail.com.