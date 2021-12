“I pesanti condizionamenti delle mafie alla vita democratica del nostro Paese”, è il titolo del terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Giovani connettori di legalità. Laboratori intergenerazionali per promuovere la cittadinanza attiva contro le mafie” in programma giovedì 9 dicembre nell’Aula Magna dell’Istituto F. Corni di Modena (via Leonardo Da Vinci, 30), dalle 9 alle 11 con possibilità di partecipare agli incontro da remoto (per info scrivere a opwindsor@tiscali.it).

A questo incontro conclusivo interverrà in video conferenza il professore Enzo Ciconte, storico, scrittore, politico e docente di Storia della criminalità organizzata all’Università Roma Tre e di Storia delle mafie italiane all’Università di Pavia. A introdurre sarà Andrea Bosi, assessore ai Lavori Pubblici e Politiche per la Legalità del Comune di Modena. Il progetto è promosso da Regione Emilia Romagna, Comune di Modena, Officina Progetto Windsor, Banca del Tempo Modena, Arci Modena, Legambiente, Aliante Coop Sociale, CiviBox, Libera, Movimento Nonviolento, Rete degli Studenti Medi e SPI Cgil.