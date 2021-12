Ancora un sold out al Teatro Duse di Bologna, questa volta per Gio Evan che, il 9 dicembre alle 21, sarà sullo storico palco di Via Cartoleria per la tappa in città del suo tour nei teatri intitolato ‘Abissale’ e prodotto Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics.

Dopo la sua prima apparizione al Festival di Sanremo con il brano ‘Arnica’, Gio Evan ha pubblicato con Polydor/Universal il suo nuovo album ‘Mareducato’, accolto da più di 18 milioni di ascolti. Un successo che si è ripetuto per il suo ultimo libro, edito da Rizzoli e intitolato ‘Ci siamo fatti mare’.

“Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità. – racconta l’artista – ‘educare’ in latino è ‘educere’: condurre fuori. Dunque, l’etimologia ci indica che l’educazione non è materiale che, da fuori, mettiamo dentro, bensì il suo viceversa. È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che vengono emesse nel mondo esteriore”. “’Mareducato’ – prosegue Gio Evan – si riappropria di questa definizione, è il coraggio di ricondurre noi stessi fino all’abisso fondo, dove risiede il nostro sé più intimo. Si parte dalla riva, (introspezione) e si arriva all’abisso (mantra allegro)”. “’Mareducato’ – conclude – è il percorso che facciamo quando scegliamo il cammino della conoscenza, della profondità che conduce a noi. È una nuova forma di educazione, quella dettata dall’infinito.”