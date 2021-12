Domani, martedì 7 dicembre 2021, alle ore 9.30, il sindaco Luca Vecchi e il vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana e all’Area vasta Alex Pratissoli presentano in diretta streaming dal Tecnopolo il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Reggio Emilia. Sarà possibile seguire la diretta sui canali social del Comune di Reggio Emilia, sulla pagina facebook (www.facebook.com/cittadireggioemilia/live) e sul canale youtube (www.youtube.com/c/comunereggioemiliaofficial/live ).

Si ricorda inoltre che entro il 27 dicembre 2021 cittadini ed imprese potranno prendere visione degli elaborati del Pug in versione digitale sul sito del Comune, o di persona su appuntamento presso il Servizio Rigenerazione Urbana (via Emilia S.Pietro n. 12), per presentare osservazioni e contributi.

A inizio 2022 il Piano verrà invece adottato dal Consiglio comunale, mentre la definitiva approvazione è prevista per l’autunno 2022.

Il Pug sostituirà gli attuali strumenti di pianificazione: il Piano strutturale comunale e il Regolamento urbanistico edilizio. La sua elaborazione è stata avviata nel 2019 ed ha comportato una serie di attività di analisi, approfondimento e confronto che ha coinvolto enti, associazioni, sindacati, ordini professionali, imprese e cittadini.