Il Comando di Polizia Locale della Bassa Reggiana, unitamente alla Polizia Stradale di Guastalla, ha aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione Team Enjoy-Events and fun, che ha per obbiettivo l’ideazione e realizzazione di progetti benefici in ambito sanitario/pediatrico.

In particolare, il progetto di Team Enjoy “Teddy bear for you” vede coinvolte le Forze di Polizia, nazionali e locali, alle quali l’Associazione dona pupazzi e bambole, raccolti all’interno di eventi benefici organizzati dall’associazione stessa, sanificati e imbustati, da tenere a bordo dei propri veicoli di servizio.

In caso di interventi o di emergenze che vedano coinvolti anche dei bambini, questi pupazzi potranno essere donati loro, contribuendo a distendere l’animo dei fanciulli durante l’evento traumatico, al fine di ridurre lo stato d’ansia dei piccoli, lo stress della situazione, e per consentire di instaurare un rapporto di fiducia con gli operatori.

“Il nostro Comando – afferma il comandante del Corpo Unico Carlo Alberto Romandini – condividendo le finalità che il progetto si prefigge, ha espresso la volontà di aderire all’iniziativa. Nel corso di un evento a scopo benefico che si è svolto il 27 novembre scorso al Teatro comunale di Guastalla, organizzato dalla ditta Fol.Vez. Srl, sono stati consegnati alla Polizia Locale diversi peluches e bambole, che verranno distribuiti a ogni sede territoriale e al Reparto di Polizia Stradale. I pupazzi e le bambole verranno conservati con cura a bordo dei veicoli di servizio e saranno consegnati ai piccoli utenti nel momento opportuno”.

L’EVENTO AL RUGGERI DI GUASTALLA

L’azienda Fol.Vez. Srl di Campagnola Emilia (Re), che si occupa di lavorazioni meccaniche, nell’ambito di un vasto programma di solidarietà che ha intrapreso da tempo, ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Guastalla e la collaborazione di due associazioni modenesi (Metodo Four e Team Enjoy), una serata dal titolo “TU CHIAMALE SE VUOI… EMOZIONI”, che si è tenuta al Teatro Ruggeri di Guastalla sabato 27 novembre nell’ambito del programma dei festeggiamenti per la Fiera di Santa Caterina.

Durante l’evento sono salite sul palcoscenico alcune ragazze con disabilità, che hanno imparato a cantare grazie ad un metodo speciale ideato da Laura Polato di Metodo Four; Zia Caterina di Taxi Milano 25 di Firenze, che ogni giorno affianca malati e famigliari nel dolorosissimo percorso della cura e anche della perdita; il giornalista Carmelo Abbate che ha scelto (per amore) di entrare in punta di piedi nel cuore e nella vita di chi non ha voce; gli Angeli In Moto che raggiungono tutti coloro che hanno necessità, recapitando medicinali, viveri o beni di prima necessità. E, naturalmente anche la Polizia Locale Bassa Reggiana e la Polizia Stradale di Guastalla che hanno aderito al progetto Socc’Orso di Team Enjoy, ricevendo bambole e peluches da mettere sulle macchine di servizio. Alla serata ha partecipato anche una delegazione dei Carabinieri, con il tenente colonnello Luigi Regni, comandante della Compagnia di Guastalla, che ha espresso solidarietà e sostegno nei confronti di iniziative benefiche come queste e si è complimentato con l’organizzazione per l’ottima riuscita della serata.