Per lavori alla tubazione condotti del gas, restringimento con occupazione temporanea di suolo pubblico in via San Giovanni Evangelista (vicinanze intersezione con via Toti), in particolare corsia destra, direzione che procede da Sassuolo a Maranello. Questo fino alle 19.00 del 10 dicembre.

Previsto, poi, restringimento stradale, con senso unico alternato, in via Pedemontana, tra rotatoria via Ghiarola Nuova e via Ghiarola Vecchia fino alle 18.00 dell’11 dicembre, causa lavori di asfaltatura.

In ultimo, sarà istituito dall’11 dicembre al 31 gennaio 2022, per allacci rete idrica, altro restringimento stradale, con annessi: chiusura di brevi tratti di via Leopardi e di via Carducci; divieto di transito nei tratti interessati (salvo veicoli dei residenti, mezzi di soccorso e scuolabus); divieto di sosta con rimozione forzata di area pubblica per nr. 4 stalli per area cantiere.