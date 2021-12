Martedì 7 (ore 20.30) e mercoledì 8 dicembre (ore 17) al Teatro Asioli di Correggio arrivano gli irresistibili Black Blues Brothers con il loro nuovo spettacolo Let’s twist again, la nuova scintillante impresa dei “magnifici cinque” acrobati keniani, ormai celebri in tutto il mondo (si sono esibiti anche davanti a Papa Francesco).

In questa nuova creazione li troviamo in attesa in una fumosa sala d’aspetto di una stazione ferroviaria. Per ingannare il tempo ascoltano swing, twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca e, soprattutto, si scatenano in acrobazie incredibili, utilizzando tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: non si salvano i tavoli, le sedie… anche i passaggi a livello!

Questo pirotecnico spettacolo acrobatico-comico-musicale è ideato e diretto da Alexander Sunny, collaboratore del Cirque di Soleil, e ha una colonna sonora indimenticabile – da Glenn Miller a Keith Emerson, da Chubby Checker a Elvis Presley, passando per Aretha Franklin – che accompagna un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi, salti mortali, esercizi con la corda e molto altro. Puro divertimento per tutti, grandi e piccini.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di PibiPlast, Spal, Snap-On, G.F., Dow, Andria, Stampotecnica.

Biglietti: Euro 18 (minori di 12 anni: euro 8). Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

