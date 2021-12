I Carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia, supportati da un equipaggio S.I.O. del 5° Reggimento Emilia Romagna, durante lo scorso fine settimana hanno posto in essere una serie di controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere.

In particolare a San Martino in Rio, un 21enne di Correggio, coinvolto in un sinistro stradale, è risultato avere un tasso alcolemico superiore alla norma. Oltre alla denuncia penale al giovane è stata sequestrata l’auto e ritirata la patente di guida. Stessa sorte è toccata ad un 27enne, sempre di Correggio, anche lui coinvolto in un incidente stradale a Bagnolo in Piano e risultato positivo alcoltest. Un 19enne di Bagnolo in Piano, invece, è stato segnalato alla Procura reggiana per porto abusivo di arma perché, durante un normale controllo, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 21 cm, poi sequestrato.

Nel corso dei medesi servizi, infine, sono stati segnalati amministrativamente tre giovani per uso personale di sostanze stupefacenti a cui sono stati sequestrati complessivamente circa 4 grammi di droga tra hashish e cocaina.