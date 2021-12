Ad incorrere nella super multa un automobilista 46enne di Bologna, che fermato per un normale controllo di polizia stradale a Castelvetro di Modena, non è stato in grado di esibire prova della copertura assicurativa della propria autovettura. Gli agenti della pattuglia del corpo di polizia locale Terre di Castelli hanno consultato le banche date informatiche e hanno accertato che l’autovettura, non solo era effettivamente scoperta dalla copertura assicurativa ma non era la prima volta che tale conducente veniva fermato senza copertura assicurativa.

Ad agosto di quest’anno era infatti incappato nella stessa violazione nel bolognese.

Il veicolo si trovava in stato di sequestro ed era stato affidato allo stesso conducente con l’obbligo di non farlo circolare.

Gli agenti hanno accertato, a seguito dei controlli sui documenti, che anche la patente del conducente non era regolare: l’automobilista stava infatti circolando con la patente di guida revocata a causa della perdita di tutti i punti, nonostante l’invito a presentarsi alla motorizzazione per sostenere l’esame di conferma della patente.

Al conducente è stata comminata una sanzione di oltre €. 8.500,00 e l’autovettura è stata definitivamente sequestrata per essere confiscata.