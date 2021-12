Primi tre punti per lo Scandiano in trasferta a Montebello Vicentino. Il gol vittoria è di Alessandro Cortes all’inizio del secondo tempo, dopo il momentaneo pareggio raggiunto dai vicentini nei primi secondi della ripresa.

I rossoblu erano andati in vantaggio sul 2-0 dopo i primi 10 minuti di gioco, con le reti di Cortes e Rocha, emulando il gol realizzato nella gara di sabato scorso contro Thiene. Al 20° minuto Burtini riesce a superare Dimone in superiorità numerica su un tiro dalla distanza. Bolla firma il 2-2 sempre da fuori area prima del gol vincente di Cortes, su una mischia in area. Gli scandianesi di Daniele Uva tengono l’esiguo vantaggio per tutta la ripresa, nonostante due pali presi dai vicentini. Vittoria numero tre della stagione, la prima in trasferta. Il 2021 si chiuderà sabato prossimo alle ore 18:00 con l’ultima gara dell’anno contro la Minimotor Correggio al PalaRegnani.

MONTEBELLO H.P. – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 2-3 (1-2, 1-1)

Montebello: Lorenzato, Zordan A, Bolla, Farinello, Del Sale (C) – Rossi, Refosco, Burtini, Pellizzaro, Pettenuzzo – All. Jofrè

Scandiano: Dimone, Busani, Cortes, Rocha, Ehimi – Barbieri (C), Uva A, Fontanesi, Vivi, Vaccari M – All. Uva D

MArcatori: 1t: 4’04” Cortes (S), 9’10” Rocha (S), 20’27” Burtini (M) – 2t: 0’08” Bolla (M), 8’44” Cortes (S)

Espulsioni: 1t: 19’24” Barbieri (2′) (S) – 2t: 24’15” Lorenzato (2′) (M)

Arbitro: Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI)

Classifica Girone A Serie A2: Montecchio Precalcino* 15, Trissino 15, Breganze 13*, Roller Bassano 12, Azzurra Novara 12, SCANDIANO 10, Modena* 9, Thiene* 9, Correggio* 4, Bassano 2, Montebello 1*,

* = una partita in meno

Nella foto di Alberto Bertolani, Nicolò Busani in azione durante la partita contro il Thiene