Nella notte, poco dopo le ore 04:00, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Imola e Castel S. Pietro in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un duplice incidente avvenuto all’altezza del km 38,5. A seguito di un primo incidente autonomo ai danni di un’autovettura, il conducente di una seconda auto – fermatosi per prestare soccorso – ha perso la vita dopo essere stato investito da una terza autovettura. Nell’incidente altre due persone sono rimaste ferite.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative al traffico.

