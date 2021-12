Dopo lo stop causato dalla pandemia, torna in presenza il tradizionale appuntamento culturale fioranese “Il Tè delle 5”. L’associazione artistica INarte, in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese, e le associazioni Amici della musica Nino Rota, Framestorming, e Circolo Nuraghe, presentano il libro “Adamo e Adamo” alle ore 17 di domenica 5 dicembre, presso Villa Cuoghi. L’autore Stefano Serri dialogherà con l’assessore Morena Silingardi, accompagnato dalle letture di Gabriele Durantini e dalla musica di Mirko Bondi.

I protagonisti di Adamo e Adamo sono Franco, un insegnante appassionato di scrittura e traduzione, e l’anonima voce narrante, quella di un infermiere. La loro storia d’amore è scandita in capitoli, quasi racconti, che ruotano attorno al progetto di Franco: quello di riscrivere in chiave “gender” la Bibbia. Ai due si affianca Andrea, uno studente di Franco, che porta in scena le inquietudini e le passioni di un adolescente. E, sullo sfondo, Bologna, descritta nelle sue sfumature, nei suoi luoghi sacri e profani, tra paesaggi noti e sconosciuti.

L’ingresso è gratuito, e per partecipare è necessario essere muniti di green-pass. Per informazioni: 3387442254 – associazione-inarte@libero.it.