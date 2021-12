L’immagine è stata scelta dal Comune per accompagnare il periodo natalizio ed è realizzata dall’artista Cristina Portolano. L’accensione, alla presenza del Sindaco Giampiero Falzone e della Giunta, è avvenuta contemporaneamente a quella dell’albero di piazza Marconi e delle luminarie del centro. A Cristina Portolano l’osservazione di Calderara e della sua comunità ha ispirato un disegno in cui emergono il ruolo centrale delle donne nel mondo, la convivenza delle differenze e la circolarità del mondo. “Il gioco del Natale” è un’illustrazione che mescola tradizione e modernità, in un tripudio di colori vivaci e simboli natalizi: i soggetti sono una Babbo Natale e la sua elfa impacchettatrice a cui ha rubato il cappello natalizio.

L’illustrazione di Cristina Portolano, giovane e affermata fumettista napoletana da anni a Bologna, inaugura la scelta dell’Amministrazione di affidare, ogni anno, l’immagine natalizia ad un artista. Ieri, accompagnata dalla musica della marching band Rulli Frulli, l’accensione è stata un momento di festa, che sarà replicato con le accensioni in piazza a Lippo e Longara il 7 e 9 dicembre.

Il programma completo del Natale calderarese, organizzato dal sistema culturale Culturara, è a questo link, dove oltre a tutte le informazioni sono alcune immagini della facciata del Municipio illuminata. Ne allego comunque due alla mail. Nella cartella anche un breve video sull’accensione delle luci e dell’immagine.