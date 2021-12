“Il Comune di Sassuolo e la sua amministrazione, esprimendosi attraverso atti, non hanno mai incluso iniziative di questo tipo nei documenti pertinenti, anzi, hanno aperto un bando per associazioni culturali al fine di portare progetti nelle scuole. Pertanto, come accaduto più volte da inizio mandato, siamo di fronte a notizie false, strumentalizzate e veicolate in modo enfatizzato a mezzo stampa”. Così il Gruppo Consiliare Lega Sassuolo.

“In particolare, il Partito Democratico – prosegue Lega Sassuolo – ci ha abituati da tempo a questo tipo di iniziative, dimostrando peraltro di subire esclusivamente le diverse promesse elettorali mantenute da questa amministrazione e di non fare fede alle stesse promesse da loro espresse per operare dall’opposizione in modo costruttivo e veritiero. Gli unici a parlare di no-vax nelle scuole sono stati esclusivamente gli esponenti del centrosinistra cittadino (poi ripresi a livello nazionale), terrorizzati dal fatto che il mondo scolastico e gli alunni avessero potuto veramente usufruire di risorse per promuovere iniziative mirate allo sviluppo di analisi critica attraverso laboratori incentrati sull’analisi delle riviste scientifiche, dei quotidiani, dei media nazionali e non, dei contenuti veicolati dagli influencer e dei contenuti dell’industria cinematografica.

Cosa esiste di più ideologico che condannare l’uso di risorse pubbliche per iniziative scolastiche solo perché provenienti da una amministrazione che non è targata PD?”

“L’assessore Ruini ha sicuramente lasciato spazio a strumentalizzazioni date le sue note posizioni e i toni molto duri contro i dibattiti totalizzanti promossi proprio dal Partito Democratico, come in questo caso. Perciò, teniamo fermamente a ribadire, che non si terrà nessun progetto no-vax nelle scuole, ma anche che non siamo disposti a cedere alle menzogne e a qualsivoglia ricatto politico basato su storpiature della realtà, da qualunque parte esso arrivi. Il nostro impegno continua per garantire alla città un vero buongoverno, in grado di passare dalle parole ai fatti, superare la pandemia e realizzare ciò che la sinistra non ha mai fatto in vent’anni di amministrazione.

Concludiamo – afferma il Gruppo Consiliare Lega Sassuolo – ribadendo il nostro pieno sostegno all’assessore Ruini e all’Amministrazione”.