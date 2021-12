Mercoledì 8 dicembre 2021, in occasione dell’accensione dell’Abete di Natale installato dal Comune di Casalgrande e da Proloco Casalgrande APS in piazza Martiri della Libertà, verrà inaugurata la nuova ambulanza “EMA 19”. Il nuovo mezzo è stato acquistato grazie alle donazioni ricevute dal progetto “Insieme per la vita!”, iniziativa in ricordo di Eligio Trevisi, Paola Romani e Paolo Macchioni.

Mercoledì 8 dicembre piazza Martiri della Libertà

ore 17.00: accensione Abete di Natale

ore 17.15: inaugurazione ambulanza

Per tutto il pomeriggio sarà presente lo stand EMA con cioccolata in tazza e biscotti!

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.