Sono stati resi noti i dati definitivi relativi all’edizione 2021 del FestivalFilosofia, dati che premiano Sassuolo con ottimi risultati.

“Davvero un’edizione da record sotto tutti gli aspetti – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – merito dell’enorme lavoro che gli uffici e le tantissime associazioni coinvolte hanno affrontato nei mesi precedenti nonostante le indiscutibili difficoltà ed ai tanti dubbi legati alla Pandemia. Una soddisfazione enorme è il veder premiato con una grandissima partecipazione il programma ragazzi, a cui abbiamo lavorato tantissimo perché non ci sembra giusto che una manifestazione tanto importante a livello nazionale sia riservata solamente a studenti o adulti ma, al contrario, volevamo fosse sempre più appetibile per i più piccoli e per le loro famiglie. Senza dimenticare le tante mostre che hanno inaugurato durante la tre giorni di Festival per poi proseguire anche durante le settimane seguenti; mostre che per la prima volta non erano relegate al solo centro storico ma che abbiamo voluto organizzare anche fuori, in modo che la città tutta fosse resa partecipe”.

Nonostante le limitazioni imposte dalle misure di contenimento alla pandemia da Covid-19, sono state 39.497 le presenze totali dell’intero programma filosofico equamente distribuite tra Modena Carpi e, appunto, Sassuolo che ha contato 13.429 presenze univoche.

Particolarmente apprezzato è stato il “Programma Ragazzi” che ha contato 2.144 presenze; ma anche le “Mostre e installazioni” che hanno raggiunto le 5.947 presenze. 1.076 sono invece le presenze al programma di “Reading e conversazioni”.

In totale, quindi, sono state 23.224 le presenze “univoche” a Sassuolo per l’intera tre giorni di FestivalFilosofia dedicata a Libertà. L’appuntamento è al prossimo anno sul tema “Giustizia”.