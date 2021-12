Il percorso, presentato nel corso del mese di ottobre in una affollata riunione pubblica trasmessa anche on line, e in una serie di successivi incontri, ripropone l’iniziativa positivamente sperimentata negli anni precedenti.

Nel 2019 sono stati 1917 i voti espressi, e ha vinto conquistando il 26% dei voti il progetto “Fortinbike”, pista mtb poi inaugurata nel bosco del Reno a Trebbo nel 2021 – foto allegata.

Nel 2020 sono stati 1759 i votanti del bilancio partecipativo: con 483 voti, pari al 27%, si è affermato e si è aggiudicato i 10.000 euro stanziati dal Comune il progetto “Domenica in Piazza”, proposto dalla Consulta dei giovani, realizzato nell’estate 2021 in Piazza Amendola – foto allegata

I progetti, elaborati da singoli cittadini, associazioni e consulte, sono stati presentati all’amministrazione comunale che ne ha verificato la fattibilità e che da oggi li sottopone alla votazione on line sul sito web del comune da parte della cittadinanza.

Il progetto (o i progetti) che otterrà più preferenze sarà realizzato dall’amministrazione. Le due precedenti edizioni hanno registrato risultati lusinghieri con una partecipazione al voto che si attesta al 10% della popolazione.

Quest’anno i progetti da votare sono:

VERDE BANDIERA, progetto di potenziamento del verde in un’area urbana in via Bandiera, proposto da un singolo cittadino, il Sig. Roberto Rambaldi, nell’ambito della promozione della sostenibilità.

CHE FILM SIA!, progetto di film che racconti al storia del Canale Navile e delle sue genti, proposto dall’associazione Oltre Le Quinte APS, nell’ambito della promozione di politiche culturali.

DOMENICA NON SOLO (AL) CINEMA, progetto di animazione e aggregazione sia attraverso la presentazione di film sia attraverso eventi in piazza, proposto dalla Consulta dei Giovani nell’ambito della promozione di politiche culturali e promozione delle pari opportunità, dell’inclusione e contrasto alla violenza di genere.

SPORTELLO SOCIALE APERTO A TUTTI I CITTADINI, punto di consulenza e facilitazione all’accesso ai servizi on line proposti dalla pubblica amministrazione, da realizzare nella popolosa frazione di Trebbo di Reno, proposto dal locale Centro Sociale Ricreativo Culturale Trebbo APS e dalla Consulta Frazionale Trebbo nell’ambito della promozione sociale.

VIVACITTÀ, progetto di animazione e aggregazione attraverso eventi e spettacoli con il coinvolgimento dei giovani, dei commercianti, e di tutta a cittadinanza, proposto dall’Associazione Raptus, nell’ambito della promozione di reti solidali e welfare e di politiche culturali.

Sono stati anche predisposti seggi volanti nei centri sociali del territorio, per l’esercizio del voto tramite schede cartacee, destinati in particolare agli anziani più esposti al digital divide.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore al Bilancio, Matteo Cavalieri: “Le 5 progettualità presentate sono di grande interesse e sono il frutto di un percorso partito ad inizio ottobre che nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia ha coinvolto le consulte del territorio e visto la partecipazione di oltre un centinaio di cittadine e cittadini. La partecipazione e la trasparenza sono elementi fondamentali per questa amministrazione: partecipazione significa coinvolgimento e consapevolezza”.