Prende il via la settimana di cinema che celebra il ventesimo anno di attività del Festival del Cinema di Porretta Terme (dal 4 all’11 dicembre), che si terrà di nuovo in presenza, e con un programma speciale (ricco di esclusive) sulla piattaforma MYmovies.it. Un importante traguardo, ottenuto dall’Associazione Porretta Cinema che ogni anno riporta sugli schermi la tradizionale attenzione di Porretta per il cinema libero, che sappia essere indipendente, brillante e al tempo stesso impegnato e testimone del periodo storico che il Paese sta vivendo.

LA PRIMA GIORNATA, SABATO 4 DICEMBRE

Inaugurazione della mostra #MYFAVDIRECTORSCLUB, LE CHIAVI DI CASA, primo film della retrospettiva su Gianni Amelio, la prima italiana SÓLO CON TU PAREJA di Alfonso Cuarón, in sala e online i corti di SHORTer e CORTO DORICO, la serata speciale dedicata a Liliana Cavani, con la visione di GESU’, MIO FRATELLO e l’approfondimento a seguire.

Ore 11.30 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA #MYFAVDIRECTORSCLUB di THE DGA

Un primo saluto per il pubblico del festival sarà la mattina, alle ore 11.30, presso il Cinema Kursaal in occasione dell’inaugurazione della mostra #MYFAVDIRECTORSCLUB, una raccolta delle opere di Daniele Di Giacomo, illustratore romano e romanista, disegnatore a getto continuo, più conosciuto come THE DGA.

Come suggerisce il titolo, le opere sono dedicate ai registi preferiti dell’artista e sono state realizzate e diffuse su Instagram per la sfida artistica #INKtober di questo ultimo ottobre 2021. La mostra sarà visitabile nel fine settimana del 4/5 dicembre presso la galleria del Cinema Kursaal e da lunedì 6 si sposterà presso gli spazi della galleria Gomma Bicromata (Via Berzantina 12, Castel di Casio) dove rimarrà fino alla fine del FCP.

“Le strade del Porretta Cinema e di The DGA si sono incrociate diversi anni fa. – Raccontano dal Festival – A farci incontrare non è stata la comune passione per il cinema, ma una amicizia nata in bicicletta sulle strade de L’Eroica, altro vecchio amore del nostro ospite di quest’anno […] Appesa la bici al chiodo per una proverbiale pigrizia, non ha mai smesso di riversare su carta il proprio ingegno, riproducendo su qualsiasi superficie la versione scanzonata ed allegorica dei volti degli amici, di personaggi noti, di musicisti, attori,

ma soprattutto registi.”

All’inaugurazione sarà presente l’autore. Ingresso libero presso la Galleria del cinema Kursaal, e secondo le normali modalità della regolamentazione anti-Covid presso la Galleria Gomma Bicromata.

Ore 16.00 – LE CHIAVI DI CASA, primo titolo della RETROSPETTIVA GIANNI AMELIO:

Si comincia al cinema Kursaal con la proiezione di Le chiavi di casa (2004, Italia, 111’). Gianni Amelio, che nella scorsa edizione aveva ricevuto il Premio Elio Petri con Hammamet, ci ha raccontato “Una volta un famoso attore mi ha detto, sorridendo: io non lavoro per il successo, ma per le retrospettive. Non la penso come lui, però sono contento che a Porretta si riveda qualche mio film.“

Tutti i film della retrospettiva sono ad ingresso gratuito.

Alle ore 18.00 sarà proiettato finalmente e per la prima volta in un cinema italiano Sólo con tu pareja di Alfonso Cuarón (1991, Messico, 94’) in occasione della seconda edizione di LA PRIMA VOLTA DI… Un appuntamento che mette in luce attraverso i film degli esordi l’evoluzione che il lavoro di un regista ha attraversato nel corso degli anni e quanto dell’originalità e della visione dietro la macchina da presa che lo hanno fatto conoscere siano rimaste intatte.

Dopo il debutto nel 2020 con l’omaggio a Pablo Larraín (Fuga, 2006), la scelta di ALFONSO CUARÓN, regista tra i più affermati dei nostri tempi (Leone d’oro nel 2018 per “Roma” e una carriera costellata da 4 premi Oscar), arriva anche per celebrarne i trent’anni di carriera. La pellicola è arrivata Porretta direttamente dall’istituto messicano di cinematografia IMCINE Città del Messico in lingua originale (spagnolo) sottotitolata in italiano.

Per introdurre il film sarà in sala il giornalista e critico cinematografico Steve Della Casa.

Alle ore 21.00, in presenza al Cinema Kursaal e contemporaneamente online su Mymovies.it, debutta il primo dei 5 cortometraggi selezionati insieme a SHORTer, il network dei festival del territorio di cui, dallo scorso gennaio, fa parte anche il Festival del Cinema di Porretta. Il primo titolo è Ape Regina, di Nicola Sorcinelli (produzione Rai Cinema, distribuzione Premiere Film).

Subito dopo, la serata proseguirà sempre al Cinema Kursaal con l’evento speciale delle 21.30, la proiezione del film Gesù mio fratello – Vita e spiritualità di Charles De Foucauld e dei Piccoli Fratelli di Gesù di Liliana Cavani.

Il film è stato trasmesso nel 1965 e poi mai più replicato. Fino a quando il giornalista e noto volto della TV pubblica Massimo Bernardini lo ha riscoperto e trasmesso nell’ambito del ciclo di appuntamenti intitolato La TV di Liliana Cavani su RaiStoria. La particolarità, oltre al pregio di questi 50 minuti girati in tutto il mondo sulle tracce dei Piccoli Fratelli e sorelle, è data anche dal fatto che Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti, lo indica come modello e nel maggio del 2021 l’ha proposto per la definitiva canonizzazione.

Una serata evento, in collaborazione con RaiTeche che custodisce la pellicola, a cui interverrà lo stesso Massimo Bernardini in dialogo con il giornalista e critico cinematografico Steve della Casa. Ingresso libero.

SABATO 4 DICEMBRE SOLO SU MYMOVIES.

Dalle ore 17.00, sarà online sulla piattaforma il primo cortometraggio che arriva dalla collaborazione con Corto Dorico FIlm Festival di Ancona: La notte brucia (Italia, 2021, 15’) di Angelica Gallo, la storia di tre ragazzi che, tra droga e violenza, cercano di trovare una loro via per lasciare un segno nel mondo.

Dalle 21.00 e per le 48 ore seguenti invece, sempre in esclusiva su MYmovies, vedremo il film Querido Fidel di Viviana Calò (Italia, 2021, 91’), primo della sezione UNO SGUARDO ITALIANO. Emidio, un socialista tanto appassionato da aver trasformato casa sua in una roccaforte del Socialismo Reale, scrive a Fidel Castro e riceve sempre una puntuale risposta

LA SECONDA GIORNATA, DOMENICA 5 DICEMBRE

Gianni Amelio a Porretta:

In sala il secondo film della retrospettiva a lui dedicata, LAMERICA e poi l’incontro con il regista in sala per il premio alla carriera conferito dal FCP.

Si parla anche di SCIASCIA, la SEZIONE UNO SGUARDO ITALIANO con i film IL BUCO IN TESTA e BENELLI SU BENELLI in esclusiva su MyMovies, e infine LET’S KISS di Filippo Vendemmiati

Alle ore 11.30 SCIASCIA E IL CINEMA, CONVERSAZIONI CON FABRIZIO di Vincenzo Aronica, cui partecipa l’autore. Domenica comincia al Teatro Testoni (via Ranuzzi 3, Porretta Terme) con una presentazione particolare. Vincenzo Aronica, autore insieme a Fabrizio Catalano (nipote di Sciascia), del libro Sciascia e il Cinema, Conversazioni con Fabrizio sarà protagonista di un momento fortemente voluto dal Festival, nella consapevolezza che l’opera letteraria di Leonardo Sciascia abbia più volte, soprattutto nei decenni d’oro del

cinema europeo, ispirato trasposizioni cinematografiche e nella volontà di rendere omaggio ad una così importante figura del panorama culturale italiano nel centenario dalla sua nascita.

All’interno del libro testimonianze ed interviste che vedono tra i protagonisti, tra gli altri, Roberto Andò, Beppe Cino e Giuseppe Tornatore; ma anche una chiacchierata letteraria tra i due curatori del libro, che analizzano il proficuo rapporto che le opere di Sciascia hanno avuto con il mondo del cinema. Nello specifico, saranno approfonditi alcune curiosità ed aneddoti sulla realizzazione di A ciascuno il suo e Todo Modo di Elio Petri – regista a cui Porretta è fortemente legato – e Porte aperte di Gianni Amelio.

Alle ore 16.00 si torna al Cinema Kursaal per vedere il secondo film della retrospettiva monografica, LAMERICA (1194, 116 minuti), a cui seguirà il tanto atteso incontro con Gianni Amelio alle ore 18.00, quando, il regista riceverà il premio alla carriera da parte del Festival e dialogherà con il pubblico.

La serata di questa seconda giornata di Festival si aprirà alle ore 20.45, al Cinema Kursaal, con il cortometraggio Green Pinocchio (Italia, 2020, 7’41’’) di Marta Miniucchi: Pinocchio è stanco di essere un burattino nel Paese dei Balocchi, ha deciso di ritrovare Geppetto e con lui cercare il modo di diventare un essere umano.

Immediatamente dopo, alle ore 21.00, verrà proiettato Let’s Kiss di Filippo Vendemmiati, film che fa parte della sezione FOCUS EMILIA-ROMAGNA, dedicato alle produzioni della nostra regione.

Sono attesi come ospiti il regista Filippo Vendemmiati e il protagonista Franco Grillini.

DOMENICA 5 DICEMBRE SOLO SU MYMOVIES.

Le esclusive online di domenica cominciano alle ore 17.00 con il cortometraggio White Eye, di Tomer Shushan (Israele, 2020, 20’), appartenente alla selezione che nasce dall’amicizia del Festival del Cinema di Porretta con il Corto Dorico Film Festival: un uomo ritrova la bicicletta che gli era stata rubata e che ora appartiene a uno sconosciuto. Nei suoi tentativi di recuperarla, cerca a fatica di conservare la sua umanità.

Mentre, per la sezione UNO SGUARDO ITALIANO, dalle ore 18.00 sarà disponibile il film Il buco in testa di Antonio Capuano (Italia, 2020, 95’), la storia di Maria S. che vive vicino al mare, in provincia di Napoli.

Quarant’anni prima, un militante dell’estrema sinistra ha ammazzato suo padre, vicebrigadiere di polizia poco più che ventenne, nel corso di una manifestazione politica.

Infine – sempre in esclusiva sulla piattaforma – dalle ore 21 si potrà vedere Benelli su Benelli il docufilm di Marta Miniucchi (Italia, 2021, 65’) che ricorda la vita e le gesta di Tonino Benelli, dell’omonima azienda motociclistica, simpatico burlone e spericolato pilota, grazie ad immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste e ricostruzioni fiction collegate dalla voce narrante di Neri Marcorè.