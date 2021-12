Venerdì 3 e sabato 4 dicembre (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio saranno in scena Umberto Orsini e Franco Branciaroli, protagonisti di Pour un oui ou pour un non di Nathalie Serraute; regia, scene e costumi sono Pier Luigi Pizzi.

Sono tre “mostri sacri” a portare in scena un testo di una delle più grandi scrittrici francesi del secondo Novecento, rappresentato centinaia di volte all’estero e qui alla sua prima produzione italiana (di Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati).

Due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco si interrogano sulle ragioni della loro separazione e scoprono che sono stati i silenzi tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle “intonazioni” a deformare la loro comunicazione, aprendola a significati multipli e variati. Ogni “intonazione” può essere variamente interpretata dalla disposizione d’animo di chi l’ascolta. Questo è il tema centrale di Pour un oui ou pour un non, titolo che si può semplicemente tradurre con Per un sì o per un no ma che in realtà significa molto di più e che nella nostra lingua ha solo un’apparente valenza speculare. Per un sì o per un no è quel nulla che può cambiare tutto, quel nonnulla che provoca lacerazioni profonde, ferite insanabili. L’incontro è un duello all’ultima emozione, fino al finale inaspettato, un tuffo al cuore.

Mettere in scena il “non detto”: solo due grandi attori, maestri del “teatro d’interpretazione”, potevano farlo: Umberto Orsini e Franco Branciaroli. E il regista poteva essere solo chi da sempre ha fatto della “magnificazione” del testo la sua missione: Pier Luigi Pizzi. Un’ora di grande Teatro, con la T maiuscola.

