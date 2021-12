Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 21 parte alle Officine Culturali di Nonantola la terza stagione di “Musica Stretta” con un appuntamento live intitolato “Oltre lo strumento – esplorazione elettrica”. I protagonisti della serata sono Luca Perciballi, Davide Cristiani e l’ospite speciale: L’Ermeneuta Francesco Minelli.

L’evento inaugurale è dedicato al tema della trasformazione del suono musicale e a come questo può avvenire: attraverso la modifica “fisica” di uno strumento acustico, l’applicazione di effetti elettronici o anche grazie a sperimentali, e non ortodosse, tecniche di registrazione del suono. Un’esperienza stimolante, che vuole incentivare l’apertura e la creatività, scardinando alcuni canoni classici e lanciando nuovi spunti agli uditori.

MUSICA STRETTA

All’inizio del 2020, nelle fasi più critiche della pandemia, la Fonoteca di Nonantola ha ritenuto fondamentale impegnarsi per rispondere alla chiusura dei servizi e sopperire al calo di offerta culturale sul territorio, impegnandosi ad elaborare una nuova offerta culturali per cittadine e cittadini.

Da questo bisogno nasce Musica Stretta, originariamente concepita come serie web, oggi è diventata un progetto altamente rappresentativo della realtà culturale, proposta e rappresentata dalle Officine Culturali di Nonantola: vivace, innovativa, irriverente.

Gli ospiti della serie affrontano i temi più svariati del mondo della musica e non solo, portando il proprio punto di vista in maniera inedita e accattivante.

La terza stagione di Musica Stretta si articola quindi in maniera inedita, con le puntate concepite a coppie, infatti a ogni puntata live è infatti connessa una seconda e successiva puntata online, che diventa una sorta di approfondimento e, talvolta, reinterpretazione del tema in oggetto.

CALENDARIO EVENTI

Oltre lo strumento

venerdì 3 dicembre 2021 ore 21 (live)

venerdì 17 dicembre 2021 (online) Oltre lo strumento – esplorazione acustica con Fabrizio Puglisi