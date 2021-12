Nuvoloso al mattino con precipitazioni residue, nevose in Appennino a quote al di sopra dei 600-900 metri. Ampie schiarite dal pomeriggio con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della notte. Temperature minime in lieve diminuzione su valori compresi tra 3 e 10 gradi. Massime stazionarie tra 8 e 11 gradi. Venti al mattino deboli occidentali in pianura, moderati da nord est sui settori costieri. Dal pomeriggio deboli-moderati da nord est su tutta la Regione. Mare da mosso a localmente molto mosso.

(Arpae)