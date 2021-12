Per la rassegna “Formigine incontra”, ideata da Pierluigi Senatore in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine, domani – venerdì 3 dicembre – alle ore 21 Paolo Nori incontrerà il pubblico presso l’Auditorium Spira mirabilis per presentare il suo ultimo libro “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij”, finalista del Premio Campiello 2021.

La passione di Nori per la letteratura russa nasce da ragazzo con la lettura di “Delitto e castigo”, lettura che per lo scrittore rappresenta una sorta di iniziazione, capace di aprire in lui una ferita che non smette di sanguinare: prende il via così un dialogo tra due vite, la sua e quella di Dostojevskij che, seppure apparentemente così distanti, s’intrecciano tra loro in un legame indissolubile.

È consigliata la prenotazione sul sito Eventbrite. L’evento sarà disponibile anche in diretta sulla pagina Facebook “Biblioteca di Formigine”.