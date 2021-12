Ieri sera intorno alle 22:00 un incendio ha interessato la ferramenta all’angolo tra piazza Casotti e via della Croce Bianca, al civico 2 in centro storico a Reggio Emilia. Presunte cause elettriche all’origine delle fiamme. Nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco, sono rimasti gravemente danneggiati il laboratorio e il locale attiguo dove è ubicato il bancone del negozio.

Stamane, invece, vigili del fuoco impegnati a Castelnovo Monti per il cedimento di un muro di contenimento in via Vignolo.